La vida se trata de decisiones: el emotivo mensaje de Thaís Herrera a los egresados del Intec

“La vida se trata de decisiones.” Con esa afirmación, la montañista Thaís Herrera marcó el tono de su discurso durante la septuagésima primera ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde instó a los 763 nuevos profesionales a vivir con propósito, gratitud y perseverancia.

Herrera compartió ante los egresados su historia de superación y aprendizaje, tejida a través de su experiencia escalando siete de las montañas más altas del continente americano.

En apenas trece minutos, logró convertir sus vivencias en una metáfora sobre la constancia y la fuerza interior necesarias para alcanzar las metas.

Durante su intervención, la escaladora relató que en una de sus expediciones por América del Sur estuvo a punto de abandonar la subida debido a las condiciones adversas del clima. De aquella experiencia, dijo, extrajo una valiosa enseñanza.

"Me tocaba retornar en medio de fuertes vientos huracanados. ¿Qué creen ustedes? Que eso es una derrota. Depende de cómo ustedes decidan ver la vida", sostuvo, al tiempo de indicar que la vida se trata de tener decisiones.

Más adelante confesó: “Hace tiempo he decidido ver la vida como un andar con positivismo, pero educado”, al explicar que su decisión de regresar no representó un fracaso, sino “una oportunidad que de seguro me guardaba cosas que iban a ser mucho mejor de lo que yo esperaba”.

Aquella vivencia, aseguró, le enseñó la humildad y la importancia de sobreponerse a las adversidades.

En el cierre de su discurso, exhortó a los graduandos a mantener la gratitud como guía y a encontrar aquello que les motive cada día.

“¿Cuál es esa montaña que va a hacer que tú te levantes cada día a vibrar y a dar lo mejor de ti? A ser una mejor persona. Yo espero que la encuentren”, dijo con emoción.

También afirmó que “los dominicanos podemos llegar a cualquier cima que nos propongamos, si ponemos la pasión y el esfuerzo en lograrlo”, recordando que las personas comunes son capaces de alcanzar sueños extraordinarios.

Acerca de la oradora

Un comunicado de prensa del Intec reseña que la oradora invitada a la ceremonia de graduación, Thaís Herrera, es egresada de la referida universidad.

Es montañista y triatleta, y reconocida por ser la primera mujer dominicana y caribeña en conquistar el Monte Everest.

Así como las cumbres más altas de cada continente: Aconcagua (Sudamérica), Denali (América del Norte), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Macizo Vinson (Antártida) y la Pirámide de Carstensz o Puncak Jaya (Oceanía).

Herrera es ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y magíster en Alta Gerencia del Intec.

Detalles de la ceremonia

De los 763 nuevos profesionales, las mujeres lideraron las cifras de graduandas, con un total de 456, lo que representa el 59.76%. Mientras que el resto, unos 307 (40.24%), son hombres.