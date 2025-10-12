Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Seguridad vial

Más de 6,000 infracciones por carreras y modificaciones de vehículos en cuatro años

Aunque la Ley de Movilidad establece las sanciones, no precisa con claridad qué constituye una “modificación indebida”.

De acuerdo al informe de la Digesett, enero fue el mes con mayor cantidad de multas registradas, acumulando un total de 175,042 por las distintas infracciones en las que incurren los ciudadanos

La Digesett es la institución encargada de fiscalizar a los infractores de la Ley 63-17.ARCHIVO/LD

Avatar del Eliana Ledesma
Eliana LedesmaSanto Domingo,RD

En los últimos cuatro años, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) registró 6,367 infracciones relacionadas con competencias de velocidad en vías públicas y alteraciones a automóviles.

De esa cifra, 4,926 corresponden a violaciones del artículo 174 de la Ley 63-17, que regula la movilidad, el transporte terrestre y la seguridad vial.

La disposición establece sanciones para quienes construyan, reconstruyan o modifiquen vehículos y remolques en desacato a las normas de seguridad dictadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Las multas oscilan entre uno y cinco salarios mínimos del sector público centralizado.

Aunque la ley establece las sanciones, no precisa con claridad qué constituye una “modificación indebida”.

Sobre este punto, el Intrant informó a Listín Diario que actualmente trabaja en la redacción de una normativa que detalle los criterios específicos.

En paralelo, las competencias ilegales en la vía pública representan otra problemática: Digesett contabilizó 1,441 infracciones por este concepto, en violación al artículo 267 de la Ley 63-17.

La norma prohíbe expresamente las carreras en las calles y establece castigos que incluyen multas de cinco a diez salarios mínimos, prisión de uno a tres meses y la reducción de puntos en la licencia de conducir.

Tags relacionados