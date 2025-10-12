Haitianos detenidos en distintos puntos del país son deportados los domingos por Dajabón

Una flotilla de vehículos de la Dirección General de Migración llegó a la zona fronteriza de Dajabón cargada de indocumentados haitianos, quienes fueron repatriados a su país natal a través del puente que une Juana Méndez con Dajabón.

Domingo Perdomo, quien dirigió y supervisó la repatriación de haitianos, dijo a Listín Diario que los extranjeros fueron detenidos en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, el este del país y otras zonas.

“Por eso se está deportando los domingos, que antes no se deportaban los domingos, y ahora se está deportando todos los domingos precisamente por la cantidad de que se nos están acumulando los fines de semana”, sostuvo.

Los extranjeros, 296 en total, fueron procesados en el Centro de Acogida Vacacional de Haina, y que en esta ocasión variaron el punto de repatriación, por lo que fueron conducidos a Dajabón.

Cada día son cientos los indocumentados haitianos que son detenidos en diferentes provincias de la República Dominicana por la DGM e instituciones castrenses.