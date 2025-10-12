Estados Unidos ha repatriado a 3,581 dominicanos en lo que va de año, entre ellos 2,452 por asuntos migratorios, informó este domingo la Dirección General de Migración (DGM).

El 90,23% de los repatriados son hombres y el restante 9,77 % mujeres, de acuerdo con un informe de la DGM, que precisó que nueve de los dominicanos, es decir, el 0,25 %, decidió regresar voluntariamente al territorio dominicano.

Aunque varían cada mes, las cifras se han ido incrementando desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, "decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que a juicio de las autoridades representen un potencial riesgo para ese país", precisó Migración en un comunicado

El mes en el que se han recibido más deportados desde los Estados Unidos fue julio, con 531, agregó la información.

Aparte de la migración ilegal, las repatriaciones han sido por acusaciones de drogas (553 personas), asaltos (126), violencia (101), porte ilegal de armas (67), ofensa y delito sexual (42), homicidios (35), fraudes (22) y documentos falsos (17).

También figuran otros delitos, como lavado de activos, trata de personas, contrabando, entre otros, precisó la institución migratoria.

De acuerdo con datos oficiales, existen 1,2 millones de dominicanos radicados en Estados Unidos