COE emite alerta para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, ante posibles inundaciones repentinas, provocadas por la incidencia de una débil vaguada.

La alerta contra inundaciones emitidas por el COE se da en consonancia con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet), que informa que las lluvias continúan este domingo, en varias provincias, además de la vaguada, por de la influencia del viento cálido y húmedo del sureste.

las lluvias son, principalmente, sobre distintas provincias del litoral costero caribeño, como son; La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras.

“En horas de la tarde, producto de un mayor contenido de humedad, además de la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del territorio nacional, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en las provincias mencionadas anteriormente, así como en otras localidades de las regiones; noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza”.