Clausura foro sobre salud mental y sistema penitenciario con entrega de declaración Iberoamericana

El X Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario en República Dominicana cerró ayer, donde expertos de distintos países de Centroamérica plantearon propuestas de mejora para el sistema penitenciario del país.

Durante los distintos encuentros en el foro se determinó que el 12% y el 13% de los reclusos presentan depresión y alrededor del 3 y 4% psicosis.

Ayer, durante la clausura del evento, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien además recibió un documento con declaraciones iberoamericanas realizadas por expertos de Argentina, España, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana que proponen la creación de unidades especializadas de salud mental en los territorios, la realización de un censo penitenciario situacional y la formación permanente del personal carcelario en capacidad de distinguir entre síntomas mentales y faltas disciplinarias.

Raquel Peña anuncia plan estratégico para reforzar atención de salud mental en las cárceles Lea también

“Sugieren incrementar los recursos para establecer Unidades Especializadas y un financiamiento sostenible, aumentando la contratación de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, que garanticen la continuidad de la atención farmacológica y terapéutica. Entienden que constituye una prioridad la aplicación de intervenciones basadas en evidencia, con programas estructurados y efectivos que han demostrado reducir las crisis, las autolesiones y los episodios de violencia”, cita la declaración.

Como parte de las propuestas presentadas, está la que fomenta la integración académica mediante el diseño de programas de visitas, pasantías y seminarios con estudiantes de psicología, psiquiatría y trabajo social de las universidades de los países participantes, datos públicos y presupuestos específicos que permitan evaluar avances y remediar brechas, en coordinación con entidades sociales y comunitarias.

“Aconsejan el relanzamiento de la reforma penitenciaria dominicana, basándose en estándares internacionales de la ONU, y migrando hacia un enfoque terapéutico, rehabilitador o de justicia restaurativa. El sistema debe funcionar como un proceso cíclico y continuo, garantizando una intervención adaptativa y efectiva”, puntualizó la declaración.

Sobre el foro de salud mental

El foro sobre salud mental y sistema penitenciario se realizó los días 10 y 11 de octubre de 2025 en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde desarrollaron temas concernientes a la crisis de salud mental en la mayoría de los centros penitenciarios del mundo, que constituye una emergencia de derechos humanos y salud pública.

Los distintos expositores plantearon acciones concretas orientadas a fortalecer el diagnóstico temprano, mejorar las condiciones de atención, ampliar el personal especializado y promover la justicia restaurativa como enfoque central del sistema penitenciario.

El foro estuvo coordinado por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de la República Dominicana (Onaprep) junto a la Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (Adoptrasoc); contó con la participación de destacados especialistas iberoamericanos en salud mental, justicia y gestión penitenciaria.