La República

espacio animal 

Autoridades rescatan 28 aves en veda en Dajabón

Durante la intervención, fue apresado un ciudadano dominicano mientras transportaba 28 pichones de diferentes especies, entre ellos 18 pericos y 10 cotorras (9 vivas y 1 muerta). 

Aves rescatadas por autoridades en Dajabón.Fuente externa


Dajabón, RD 

Miembros de varias instituciones estatales apresaron en operativo a un ciudadano que transportaba aves silvestres en veda de manera ilegal, en el kilómetro 14 del municipio Restauración, en Dajabón.

El operativo de inspección y control estuvo integrado por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con la Dirección Provincial de Medio Ambiente, el Ejército de la República Dominicana y el G-2.

Durante la intervención, fue apresado un ciudadano dominicano mientras transportaba 28 pichones de diferentes especies, entre ellos 18 pericos y 10 cotorras (9 vivas y 1 muerta), a bordo de una motocicleta marca Super Gato, color rojo, la cual también fue retenida.

Las aves incautadas fueron entregadas al Departamento de Regulación y Control de Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su debida evaluación y manejo.

Mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para los fines legales correspondientes.

