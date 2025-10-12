Abinader entrega más de 400 apartamentos en Santo Domingo Este

El presidente Luis Abinader entregó 488 nuevos apartamentos ubicados en el Residencial Ciudad Real Ecológica en Santo Domingo Este; donde más del 65% de las familias beneficiarias están encabezadas por mujeres, y un 46% son jóvenes entre 18 y 35 años.

Cada una cuenta con 63 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo, ciclovía, glorieta y zonas de juegos para niños. Además, en las inmediaciones cuentan con centros educativos, carreteras principales, farmacias, supermercados y un centro de diagnóstico y atención primaria.

El monto total de inversión asciende a RD$1,202 millones, de los cuales RD$788 millones corresponden a aporte privado y RD$414 millones a subsidio público.

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, expresó que estos 488 apartamentos “forman parte de un gran proyecto de 2,024 unidades habitacionales” que fueron diseñadas para ofrecer bienestar, seguridad, estabilidad, oportunidades y esperanza.

Al hacer uso de la palabra, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, manifestó que de las 2,024 unidades que componen este proyecto, el gobierno ya ha cumplido con 1,118, entregando las primeras 700 viviendas en octubre de 2024.

“Los 488 ahora se suman a las más de 20 mil viviendas entregadas en cinco años de gestión, contribuyendo de manera significativa a la reducción del déficit habitacional en el país”, reseña la nota de prensa enviada a los medios de comunicación.