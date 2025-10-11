Indomet pronostica temperaturas muy calurosas y aguaceros en algunas regiones por la tormenta Jerry

Para este sábado el Institutito Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que las temperaturas estarán bastantes calurosas, mientras se esperan aguaceros en lagunas localidades por los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry.

El informe indica que en horas matutinas ocurrirán chubascos aislados en provincias cercanas a la costa sur del país, como: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, entre otras, asociados a la nubosidad que transporta el viento hacia nosotros.

“En la tarde, el gran contenido de humedad en nuestra masa de aire, traído por el viento del sur/sureste que induce la tormenta tropical Jerry, se combinará con los efectos asociados al ciclo diurno, generando incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche, en especial hacia provincias como: La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez, entre otras provincias”.

Para el domingo, el flujo de viento cálido y húmedo del sureste continuará generando nublados en horas de la madrugada y primeras horas del día, que dejarán chubascos aislados en poblados próximos a la costa Sur del país, mientras que en la tarde, estas condiciones se combinarán con los efectos asociados al ciclo diurno, esperándose aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del noroeste, sureste, suroeste, el Valle del Cibao y la Cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.

Actividad ciclónica

El Indomet sigue monitoreando la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 700 km al norte de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h. Se desplaza hacia el nor/noroeste a 26 km/h. “Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico”.