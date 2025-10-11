DNCD captura presunto cabecilla de microtráfico en Villa Riva apodado “Puly”

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que, junto a miembros del Ministerio Público, fue arrestada una persona de alto interés para las autoridades, por sus vínculos con el tráfico y venta de estupefacientes en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

La nota de prensa indica que los equipos operativos y fiscales, atendiendo a una orden judicial de esa jurisdicción, realizaron un allanamiento en una vivienda del sector Barrio David del Distrito municipal Las Taranas, donde arrestaron a Pedro Núñez (Puly), señalado como uno de los principales distribuidores de sustancias narcóticas en esa zona.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon un paquete de presunta cocaína, envuelto en funda plástica y cinta adhesiva, con un peso aproximado de 816 gramos.

El individuo, “con antecedentes penales”, fue puesto a disposición de la justicia de esa demarcación, para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones para establecer si hay otros implicados en el presente caso.