Unas 1,223 sillas de ruedas han sido entregadas por fundaciones a discapacitados en el país

Al menos 60 sillas de ruedas fueron entregadas este sábado a personas de escasos recursos en Neyba, municipio de Bahoruco, por las fundaciones WheelChair Foundation, Cruz Jiminián y Virgilio Féliz en una jornada realizada en la Región Enriquillo.

Las sillas de ruedas, en total 1,223 en este primer grupo, de diversos tamaños y diseños, fueron entregadas a personas necesitadas, con condiciones diversas de salud, en actividades realizadas en Neiba, Duvergé y Barahona, en las que participaron autoridades y personalidades de esas ciudades.

Recibieron el instrumento de movilidad personas con discapacidad físico-motora, con falta de una o ambas extremidades; niños, jóvenes y adultos con distintas enfermedades que no les permiten caminar o estar de pie.

La comitiva de Wheelchair Fundación que visita el país la conforman Scott Ford, presidente; Karla Granados, directora de Relaciones y Enlace Comunitario, y José Rosario, director de Relaciones Públicas Internacionales.

Scott Ford, presidente de Wheelchair Foundation, agradeció la recepción en el país para poder brindar oportunidades con estas sillas donadas a personas de escasos recursos que no pueden comprarlas, ayudando así a que tengan una mejor calidad de vida.

Mientras, en representación del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, de la organización sin fines de lucro que lleva su nombre, Ada Guzmán valoró que Wheelchair haya tenido la confianza de impactar de manera positiva a más personas en República Dominicana.

De su lado, el doctor Edisson Féliz Féliz, presidente de la Fundación Virgilio Féliz, resaltó la labor en conjunto de ambas organizaciones sin fines de lucro, que llegan con este respaldo a comunidades de Cabral, Barahona, Duvergé y Neiba, llevando sonrisas y alivio a cientos de familias.