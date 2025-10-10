Tribunal anula condena de 7 años contra Elizabeth Silverio y ordena nuevo juicio

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la condena de siete años de prisión que contra a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal.

El tribunal, al anular la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado, del 21 de octubre de 2024, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Los jueces alegaron errores en la aplicación de normas jurídicas.

Reacción de Félix Porte

Félix Portes, abogado de los familiares querellantes, dijo que seguirán exigiendo una condena ejemplar contra Silverio, acusada de ejercer la neurociencia de manera ilegal contra menores de edad.

“Los querellantes y actores civiles se mantienen firmes, unidos y decididos a seguir luchando en los tribunales hasta obtener una condena ejemplar. No desmayarán ni cederán en su exigencia de justicia plena para todas las víctimas. Este nuevo juicio es una nueva oportunidad para que la verdad prevalezca y para que la acusada responda por los daños ocasionados. Seguiremos de pie, con más fuerza y determinación, hasta lograr justicia” expresó el jurista en sus redes sociales.