Protesta de agrónomos es reprimida por agentes policiales frente a Agricultura

La protesta de agrónomos, convocada por 24 horas para este viernes frente al Ministerio de Agricultura, fue reprimida por agentes policiales con el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

Poco después de las 10:00 de la mañana, cuando el gremio había iniciado el paro, a través de un video se mostró al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Hugo Víctor Hernández, tendido en la acera tras ser afectado por la acción policial.

Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Hugo Víctor Hernández, tendido en la acera.Leonel Matos

Pese a las circunstancias, "responsabilizo al ministro de Agricultura, Limber Cruz", manifestó el gremialista, al ofrecerle declaraciones a la prensa, tras encontrarse en una condición de salud estable.

Expresó que lo único que desea es que sus derechos sean respetados y escuchados el presidente de la República, Luis Abinader, de lo contrario, continuarán las manifestaciones en todo el país.

Exigencias del gremio

El paro convocado por 24 horas por los gremialistas ha paralizado las labores de varias instituciones clave del sector agropecuario.

De acuerdo con los sindicalistas, la protesta afecta directamente los servicios de exportación e importación de alimentos en los principales puertos y aeropuertos del país.

Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) protesta frente al Ministerio de Agricultura.Leonel Matos

Además, se han detenido las tareas de extensión agrícola, reforma agraria y las operaciones de crédito y préstamo bancario del sector.

La manifestación se realizó con varias exigencias específicas, que incluyen el aumento salarial, la mejora de las pensiones y la reposición de puestos laborales perdidos.

Asimismo, Hernández indicó que desde hace cinco años, el gremio está exigiendo lo mismo.

Con estas demandas, el líder de la ANPA advirtió que este paro marca el inicio de una nueva etapa de lucha nacional.

"No nos van a doblegar. Vamos a hacer lo que haya que hacer para lograr nuestras justas reivindicaciones", dijo.