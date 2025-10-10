Plaza Lama celebra su 96 aniversario, reafirmando su liderazgo en el sector retail del país, y su presencia en la mayoría de las provincias.

Desde sus inicios en 1929, por su fundador, don Pedro J. Lama, la empresa ha evolucionado de ser una tienda de calzados en San Pedro de Macorís a convertirse en un referente nacional.

Plaza Lama posee actualmente una red de más de 26 establecimientos que abarcan supermercados, electrodomésticos, tecnología, moda, muebles y mucho más.

Con la segunda generación, liderada ejemplarmente por Mario Lama Handal, el crecimiento de Plaza Lama se ha sostenido en valores que trascienden generaciones, acompañado siempre de un servicio al cliente que ha forjado la confianza y lealtad de los consumidores dominicanos.

Su expansión estratégica ha permitido que la marca llegue a millones de familias dominicanas, consolidándose como parte esencial de su vida cotidiana.

“Cumplir 96 años es un logro que refleja la visión de nuestros fundadores y el esfuerzo de cada colaborador que ha sido parte de este camino. Más que una tienda, Plaza Lama es un símbolo de progreso y confianza para la República Dominicana. Seguiremos creciendo junto a nuestros clientes y apostando por la innovación para responder a las nuevas demandas del mercado”, afirmó en un comunicado de prensa la tercera generación que lidera Plaza Lama.

Indica que, con este aniversario, Plaza Lama proyecta su mirada hacia el futuro, con el compromiso de seguir siendo la primera opción de los dominicanos.