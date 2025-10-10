Mived cierra discoteca Euphoria de forma provisional por no poseer licencia de construcción

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) ordenó la clausura preventiva y provisional de las operaciones de la discoteca Euphoria, ubicada en el municipio Santo Domingo Este, tras constatar que el establecimiento operaba sin contar con las licencias de construcción, inspecciones técnicas ni certificaciones finales requeridas, en violación a la Ley 161-21 los reglamentos aplicables.

Según el expediente administrativo, el Mived notificó la suspensión de la obra desde el 17 de junio de 2025, luego de comprobar que en el lugar se realizaban trabajos de remodelación sin supervisión ni permisos válidos. Pese a las citaciones realizadas, los responsables del centro nocturno no comparecieron a las vistas fijadas, conforme se desprende de las actas levantadas por la Dirección Jurídica de la institución.

Posteriormente, al verificarse la reapertura del local y el reinicio de actividades comerciales sin la debida autorización, las autoridades convocaron nuevamente a los propietarios, quienes se comprometieron a regularizar su situación. No obstante, sin haber completado ese proceso, promocionaron eventos artísticos con presencia masiva de público.

Ante esta falta, el viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones emitió el acto administrativo MIVED-VNRT-AC-013/2025, mediante el cual se ordena la clausura preventiva del establecimiento hasta tanto se regularice la situación de la edificación.

El viceministro de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, Francisco Solimán, dijo que el Mived tiene “la responsabilidad legal e institucional de proteger la vida de las personas y garantizar que toda edificación cumpla con las normas técnicas y de seguridad, además de que ningún interés particular puede estar por encima de la seguridad ciudadana”.

La institución aclaró que la clausura preventiva no constituye una sanción, sino una medida provisional de protección pública, que permanecerá vigente hasta comprobar que la estructura del establecimiento cumple con las normas técnicas y de seguridad correspondientes.

“El Mived reiteró su compromiso con la legalidad y la seguridad ciudadana, subrayando que la supervisión técnica y el cumplimiento normativo son pilares esenciales de la política pública de vivienda y edificaciones del Estado dominicano”, reseña el comunicado de prensa.