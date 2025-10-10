JCE trabaja en depuración de registro civil para la entrega de nueva cédula

Desde diciembre de 2024 la Dirección Nacional de Registro Civil de la Junta Central Electoral (JCE), trabaja en coordinación con otros departamentos de esa entidad en la depuración de las actas de nacimiento para la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral que empezará en 2026.

La información fue ofrecida por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, al indicar que la idea es que cuando se empiece el proceso de renovación del nuevo documento, el “ciudadano esté debidamente depurado y validada la vinculación entre el acta de nacimiento y su cédula”.

“Está en un proceso de depuración de todas las actas de nacimiento cruzándola con la cédula, es decir, aquel ciudadano a la hora de ir a obtener la renovación de su cédula ya estará debidamente depurado y si tiene una condición de irregularidad no se le va a entregar”, dijo el presidente de la JCE.

La entrega de la cédula de identidad y electoral se hará de forma masiva a nivel nacional e internacional en 2026 y contará con un cronograma. El pasado mes de septiembre, Jáquez Liranzo indicó que este proceso se hará por fecha de nacimiento de las personas.

La primera cédula y de forma “simbólica”, será entregada al presidente Luis Abinader a finales de noviembre y principios de diciembre “como el inicio del proceso”.

Explicó que para agilizar el proceso se contará con unidades móviles que “deberán ser solicitadas con antelación a determinadas entidades que tengan personal masivo para poder ir agilizando con tiempo”.

Esta nueva cédula de identidad y electoral, que contará con “más de 60 niveles de seguridad” en su policarbonato, tiene una garantía de que “no podrá ser duplicada ni falsificada”.

A su vez, esta nueva cédula de identidad tendrá una vigencia por rangos de edad que sobrepasan los 10 años. Las personas de 18 a 35 años tendrán una cédula con una vigencia de 12 años; las de 36 a 60, de 16 años, y los de 61 o más de 20 años.

El pasado viernes 3 de octubre la JCE adjudicó a la empresa EMDOC el contrato para suplir equipos, materiales y servicios para la renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.

Unos 9,412,353 de ciudadanos podrán optar por el documento que tendrá un costo de aproximadamente 6 mil 500 millones.