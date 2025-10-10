desaparecidos
San Cristóbal: Hallan restos calcinados que la Policía presume son de Lisset Melenciano Tejada
El suceso tuvo lugar en un operativo de búsqueda en la residencia de la desaparecida en San Cristóbal.
Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en coordinación con el Ministerio Público, informa el hallazgo de restos humanos calcinados, presumiblemente correspondientes a la señora Lisset Melenciano Tejada, quien fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre de 2025 en esta provincia.
El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda e investigación realizado en la residencia de la desaparecida, ubicada en el sector Kilómetro 3½, municipio cabecera de San Cristóbal.
Durante la inspección técnica de la escena, los agentes investigadores, junto a representantes del Ministerio Público, detectaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda.
Tras realizar la excavación, se ubicó un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de combustible (gasoil), donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.
Los indicios recolectados fueron embalados, etiquetados y levantados conforme a los protocolos de cadena de custodia. Luego, fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis científico y antropológico. Esto se hizo con el propósito de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas y circunstancias del hecho.
La Policía Nacional mantiene activas las labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de profundizar en las líneas de indagación que conduzcan a la identificación y captura de los posibles responsables del suceso.