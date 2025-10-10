San Cristóbal: Hallan restos calcinados que la Policía presume son de Lisset Melenciano Tejada

Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en coordinación con el Ministerio Público, informa el hallazgo de restos humanos calcinados, presumiblemente correspondientes a la señora Lisset Melenciano Tejada, quien fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre de 2025 en esta provincia.

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda e investigación realizado en la residencia de la desaparecida, ubicada en el sector Kilómetro 3½, municipio cabecera de San Cristóbal.

Durante la inspección técnica de la escena, los agentes investigadores, junto a representantes del Ministerio Público, detectaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda.

Tras realizar la excavación, se ubicó un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de combustible (gasoil), donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

Los indicios recolectados fueron embalados, etiquetados y levantados conforme a los protocolos de cadena de custodia. Luego, fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis científico y antropológico. Esto se hizo con el propósito de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas y circunstancias del hecho.

La Policía Nacional mantiene activas las labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de profundizar en las líneas de indagación que conduzcan a la identificación y captura de los posibles responsables del suceso.