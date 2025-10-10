Defensa de Ángel Lockward pide declarar inconstitucional auditoria de la Contraloría

El abogado de Ángel Lockward, Norberto Rondón, pidió al tribunal declarar inconstitucional el informe de auditoría de 2021 elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al considerarlo un acto “inexistente” y “sin valor probatorio”.

La defensa sostiene que el documento fue usado indebidamente por el Ministerio Público como base para solicitar medidas contra su cliente.

Rondón afirmó que el informe, que fue el documento base que se utilizó para la medida de coerción “es una infamia de los profesionales de la Oficina Antifraude”, y explicó que carece de validez porque no contiene resolución ni firma del contralor, condición indispensable para que tenga efectos jurídicos.

“Es como un decreto presidencial sin firma o una sentencia de embargo sin sello judicial”, expresó ante el tribunal.

El abogado precisó que el documento nunca fue notificado ni a Ángel Lockward ni al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a pesar de que ambos podían verse afectados por sus conclusiones.

“La Contraloría debió comunicarlo e informarles el plazo para recurrirlo; no hacerlo, constituye una violación al debido proceso”, señaló.

Por todo ello, la defensa presentó una excepción de constitucionalidad, solicitando al tribunal que declare el informe “no conforme a la Constitución” en lo relativo a Ángel Lockward. “El juez tiene el deber de controlar la legalidad de la Administración y excluir todo acto contrario a la Constitución”, concluyó Rondón.