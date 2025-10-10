COE instruye medidas para preservar vidas ante deterioro del oleaje por efectos del huracán Jerry

Para la tarde de este viernes se prevén aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia el interior del país, debido a la combinación de factores locales y la incidencia indirecta de la tormenta tropical Jerry, que se ubica a al noreste de las Antillas Menores.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que el oleaje comienza a deteriorarse paulatinamente en la costa Atlántica por los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry, por lo que se recomienda permanecer en puerto a las embarcaciones.

En áreas de playas: “Sugerimos a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades en dichas playas”.

Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), instruyó “a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa”.

Lluvias

La interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno provocarán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia La Altagracia, El Seibo, la sierra de Baoruco, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras provincias cercanas. Esta actividad lluviosa disminuirá paulatinamente al anochecer, a medida que se extienda hacia el Cibao noreste.

“Mañana sábado, durante la madrugada y primeras horas matutinas, se prevén chubascos aislados hacia el litoral caribeño, asociados a una masa de aire más húmeda impulsada por la influencia indirecta de la tormenta tropical Jerry. En la tarde, a pesar del sistema anticiclónico, la incidencia leve de una vaguada provocará aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias colindantes, hasta las primeras horas nocturnas”.

Actividad ciclónica

El Indomet dice que sigue monitoreando la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 130 km al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Se desplaza hacia el noroeste a 28 km/h. “Por su posición geográfica, estamos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico”.

La tormenta subtropical Karen se encuentra bien al norte, en el Atlántico, a unos 915 kilómetros al nor/noroeste de las islas Azores con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Se desplaza hacia el noreste a 15 km/h.