Autoridades incautan “provisionalmente” apartamento de Jochi Gómez

El Ministerio Público incautó de “manera provisional” el inmueble donde reside el empresario José "Jochi" Ángel Gómez-Canaán, quien es uno de los implicados en el proceso judicial por supuesta corrupción en los semáforos del Gran Santo Domingo.

La información fue confirmada por el abogado de Gómez-Canaán, Carlos Balcácer, quien explicó a LISTÍN DIARIO que con la medida Gómez no puede vender, permutar “ni nada por el estilo” hasta tanto no haya una decisión definitiva con relación al caso.

“Es decir, no lo puede vender porque está inmovilizado por orden de una jueza, pero no se puede llamar allanamiento ni nada por el estilo”, destacó Balcácer. Señaló que al designar a Gómez-Canaán como el guardián del inmueble, le permitirá seguir viviendo en el mismo.

La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Jochi Gómez, quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico de la supuesta fraudulenta adjudicación de contratos millonarios realizados por el Instituto Nacional Transito Transporte (Intrant) a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.

La Pepca aduce que Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix, controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia. También, utilizó a Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.