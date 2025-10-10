Arrestan pareja de Lisset Melenciano Tejada tras hallazgos de restos calcinados frente a su vivienda

Aunque las autoridades no han confirmado que se trate del cuerpo de Lisset Melenciano Tejada, los restos humanos calcinados encontrados un solar frente de su vivienda, las autoridades arrestaron a su pareja Roberto Ramírez, como el principal sospechoso.

Su arresto se produjo para fines de investigación.

La información fue confirmada a Listín Diario por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

La mujer de 31 años fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubres en el sector canastica del Kilómetro 3½, de San Cristóbal.

Las autoridades notaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda y al realizar una excavación, ubicaron un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de gasoil, donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realiza los análisis científico y antropológico de lugar para determinar si se trata de la mujer.