Arrestan pareja de Lisset Melenciano Tejada tras hallazgos de restos calcinados frente a su vivienda
La mujer de 31 años fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubres en el sector canastica del Kilómetro 3½, de San Cristóbal.
Aunque las autoridades no han confirmado que se trate del cuerpo de Lisset Melenciano Tejada, los restos humanos calcinados encontrados un solar frente de su vivienda, las autoridades arrestaron a su pareja Roberto Ramírez, como el principal sospechoso.
Su arresto se produjo para fines de investigación.
La información fue confirmada a Listín Diario por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.
Las autoridades notaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda y al realizar una excavación, ubicaron un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de gasoil, donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realiza los análisis científico y antropológico de lugar para determinar si se trata de la mujer.