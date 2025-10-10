Arrestan a cuatro personas implicadas en homicidio durante intento de asalto en la avenida Ecológica

Agentes de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional apresaron mediante orden judicial a cuatro supuestos delincuentes señalados como los autores del homicidio de un joven, ocurrido el pasado 5 de octubre de 2025 durante un intento de asalto en la avenida Ecológica.

Se trata de Franklin Javier Montero Santana (a) “El Chino”, de 23 años; Derlin José Mateo Feliz (a) Derlyn; Ángel Marino Novas (a) El Flaco, y un adolescente de 17 años, cuya identidad se hace reserva por motivos legales, quienes eran buscados por la muerte del ciudadano Miguel Amauri Álvarez Rodríguez.

De acuerdo a una nota de prensa, la captura de los antisociales fue realizada en seguimiento a la orden de arresto No. 973-2025-EMES-11404, ocupándoles pistola marca Zoraki M906-FF, calibre 32mm, con su cargador; una motocicleta marca Express, roja, sin placa; y otra motocicleta marca ERO, negra, placa K2559785.

El hecho se produjo cuando la víctima fue interceptada por los cuatro antes mencionados en el momento que se desplazaba junto a su esposa a bordo de una motocicleta por la citada vía con dirección al ensanche Ozama, tras salir de una iglesia.

Posteriormente, durante la investigación, los agentes realizaron un recorrido técnico por la escena y zonas adyacentes, logrando colectar un casquillo calibre 32mm, el cual fue remitido a la Policía Científica. Además, mediante análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, se logró identificar a los ya mencionados como los presuntos autores del crimen.

De acuerdo a la Policía Nacional, Franklin Javier Montero Santana (a) “El Chino”, de 23 años al ser depurado, figura en los registros policiales con tres antecedentes por robo y asalto a mano armada, y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.