La República

Luis Abinader

Abinader viaja a México con la primera dama y sus hijas por compromisos familiares

Luis Abinader, presidente de República DominicanaPresidencia de la República


Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader viajó viernes a México para cumplir compromisos familiares, informó la Presidencia de la República en un comunicado. 

El mandatario salió a tierra Azteca acompañado  de la primera dama, Raquel Arbaje y sus hijas.

"El presidente retornará al país este domingo y de inmediato encabezará un acto en Santo Domingo Este", de acuerdo al comunicado.

Previo a su salida, Abinader encabezó un un Consejo de Gobierno, la noche del jueves para tratar temas relacionados con la ejecución del presupuesto.

