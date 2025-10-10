Abinader felicita a María Corina Machado: "eres un faro de esperanza para tu país y el mundo entero"

El presidente Luis Abinader felicitó a la venezolana María Corina Machado quien ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por mantener "viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

“Felicito a @MariaCorinaYA por el Premio Nobel de la Paz 2025 y a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado. Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos. María Corina, eres un faro de esperanza para tu país y para el mundo” escribió el presidente dominicano en sus redes sociales.

Machado, excandidata presidencial y opositora al presidente Nicolás Maduro, dijo que acepta el Nobel de la Paz y lo dedica a su pueblo.

Otros gobiernos han expresado sus felicitaciones a Machado, como Francia, Panamá, Argentina, también líderes de la Unión Europea, exmandatarios latinoamericanos, opositores cubanos y otros.

La excandidata presidencial fue elogiada por ser una "figura clave y unificadora" en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel.

"En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad", apuntó Watne Frydnes. "A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten".