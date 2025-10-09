Sector minería crece 46% en exportaciones y alcanza cifras récord

El sector minero dominicano continúa consolidándose como uno de los pilares más dinámicos de la economía nacional. Así lo afirma la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) al resaltar que las exportaciones mineras crecieron un 46% interanual, a agosto de 2025, alcanzando un valor acumulado de 1,568 millones de dólares, con el oro representando el 91% del total.

Durante los primeros ocho meses del año, la minería creció un 5%, revirtiendo la tendencia negativa del 2024, cuando había caído -12.5%. Solo en julio de 2025, el sector registró un crecimiento interanual de 21%, mientras las ventas reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aumentaron un 78%, totalizando más de RD$16,700 millones.

Las recaudaciones fiscales del sector ascendieron a RD$15,205 millones en el primer semestre, un incremento del 116% respecto al año anterior, demostrando el fuerte impacto del dinamismo minero en las finanzas públicas.

En paralelo, la inversión extranjera directa minera alcanzó los 175 millones de dólares al primer trimestre de 2025, un crecimiento del 390%, consolidando al país como un destino atractivo para el capital responsable.

eficiencia administrativa: una prioridad nacional

Ante este panorama de expansión, Camipe reitera la urgencia de fortalecer los principios de eficiencia administrativa y seguridad jurídica en los procesos de aprobación de los Términos de Referencia que permiten realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

El contexto global –con precios históricos del oro y un creciente interés por minerales estratégicos– ofrece una oportunidad sin precedentes para atraer inversión extranjera responsable, generar empleos de calidad y aumentar la competitividad del país en la región.

Camipe es el gremio que representa las principales empresas mineras del país metálicas y no metálicas, contando con 41 empresas dentro de la misma.