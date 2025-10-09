Protestan por largos apagones en Barahona

La noche del pasado miércoles ciudadanos del sector Blanquizales, en Barahona, se movilizaron con incendios de neumáticos en la vía principal para protestar por los largos apagones que afirman ser algo común en los últimos días.

Denunciaron que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), no ofrece información sobre las constantes interrupciones en el servicio eléctrico y “castigan” a los moradores de esta localidad.

Indican que la situación se ha vuelto insostenible, afectando no solo la comodidad de las familias, sino, también, su economía, y si se presentan con retrasos en el pago del servicio este es suspendido de manera automática.

Al lugar de la protesta acudieron varias unidades de la Policía Preventiva, quienes procedieron a apagar, así como a retirar varios neumáticos encendidos por residentes del sector encolerizados por la tediosa tanda de apagones que ofrece Edesur.

Como consecuencia de la protesta el paso de vehículos se vio obstaculizado, hacia Los Solares de Milton, María Montes y Los Rosales, todos pertenecientes al municipio Villa Central.

El exfiscal Yván Ariel Gómez Rubio y el comerciante Dilson Noble, consultados sobre la protesta en el sector, expresaron que Edesur piensa que el sector de Blanquizales debe pagar las facturas a aquellos que no pagan el servicio de electricidad.

Además, Gómez Rubio y Noble criticaron la alta facturación eléctrica y conjuntamente con eso reciben cortes frecuentes y largos cada día, sin importar la hora.

Señalaron que llevan más de dos días con un transformador dañado, pero alegaron que a Edesur no le interesa sustituirlo.

EdesurFuente externa

De igual modo, manifestaron que la empresa subestima la paciencia de quienes viven en ese sector, compuesto sobre todo, por profesionales, comerciantes y empresarios, que cuando llegan a sus casas quieren estar tranquilos.

Apagones afectan docencia nocturna

Como consecuencia de los cortes sistemáticos en el servicio de electricidad la Escuela Leonor Feltz, en modalidad “Prepara”, se ha visto en la obligación de suspender la docencia nocturna por la falla eléctrica y porque la planta eléctrica de emergencia está fuera de servicio por desperfectos mecánicos.

Esta situación “agrava” a un más esta situación con el servicio cada vez más mientras Edesur continúa interrumpiendo el suministro eléctrico a residentes de todo el municipio Barahona.

Según se informa, las constantes interrupciones del servicio en el centro escolar obliga a paralizar las clases, porque el centro solo disponía de esa planta eléctrica para garantizar el funcionamiento de la jornada nocturna, pero al dañarse deben despachar al alumnado.

Pero los apagones no solo afectan a sectores exclusivos, sino que las interrupciones en el servicio de electricidad, por igual, se dejan sentir en barrios y comunidades de toda la provincia Barahona, una situación que mantienen indignada a la población.