No hay detenidos por tres muertes en Santiago; buscan mujer desaparecida en San Cristóbal

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este jueves que continúan las investigaciones en torno a los casos de homicidios registrados en la región del Cibao.

El primero corresponde a la muerte de dos hermanos atacados a tiros por desconocidos en el municipio de Baitoa, provincia Santiago de los Caballeros.

Los dos hermanos fueron identificados como Robert Alexander Minier Sandoval, conocido como “Bobi”, de 38 años, y Freddy Minier Sandoval, de 39 años, quienes recibieron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, mientras se desplazaban en una motocicleta, tipo pasola, hacia su lugar de residencia.

De acuerdo al vocero, se identificó un vehículo que “se presume fue el utilizado por los atacantes”. Además de que se están entrevistando a algunas personas.

No hay detenido

Asimismo, indicó que se mantiene en curso la investigación sobre el hallazgo del cadáver de Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como Kiko, un hombre de 52 años, encontrado sin vida, luego de ser reportado como desaparecido.

El cadáver fue encontrado en un canal de riego de la comunidad de Jicomé, provincia Valverde.

Hasta el momento los agentes han entrevistado a más de seis personas, de entorno de trabajo o familiar, que tenían vínculo con este hombre.

Desaparecida

Pesqueira también indicó que la institución trabaja activamente en la localización de una mujer, de 31 años de edad, denunciada como desaparecida en el sector de Canastica, provincia San Cristóbal, en coordinación con los departamentos especializados de búsqueda y las autoridades del Ministerio Público.