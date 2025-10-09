Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

PNUD: El 37.3% de los dominicanos utiliza la IA como herramienta para el trabajo

Los dominicanos les dan usos diversos a la Inteligencia Artificial destacándose los estudios, con 47.4%; como herramienta para el trabajo con 37.3%, acceso a servicios públicos en educación, salud y bienestar con 33.6% y servicios financieros con 31.3%

Un nuevo estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en República Dominicana, sobre uso y expectativas de la Inteligencia Artificial (IA) profundiza en el conocimiento, uso, experiencias, capacidades y oportunidades, temores y sesgos de la inteligencia artificial, desde un enfoque de desarrollo humano.

Dentro de los hallazgos se destaca que los dominicanos les dan diversos usos a la Inteligencia Artificial destacándose los estudios, con 47.4%; como herramienta para el trabajo, la utilizan un 37.3%; acceso a servicios públicos en educación, salud y bienestar un 33.6% y servicios financieros, un 31.3%.

“Por ejemplo, entre los servidores públicos el uso de IA con frecuencia de “más de una vez por semana” alcanza 67.1%”, establece el PNUD.

El estudio en el que se entrevistó a más de 1,200 personas de diversas áreas, señala que el 33.6% de los entrevistados hace uso de las herramientas de IA para el acceso a servicios públicos digitales como Chatbots de salud, escalar demandas y denuncias, solucionar problemas en los servicios y facilidades para trámites legales y administrativos.

Asimismo, aunque el 67.4% de los participantes del sondeo local considera que en el futuro cercano los trabajos podrían ser reemplazados por la IA, una proporción mayor de 73.3%, considera que aprender más de inteligencia artificial les puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades de empleo.

Los entrevistados expresaron que a pesar de que la adopción de la inteligencia artificial aún no está en plena escala dentro de los entornos escolares, se evidencia entre los jóvenes y docentes el uso sistemático sin importar el nivel socioeconómico, la ubicación urbano-rural o carácter público o privado de los centros.

Este resultado sugiere que la utilización de la IA en el marco de la enseñanza puede contribuir a reducir las asimetrías de acceso a conocimiento, apoyando mejores condiciones para la toma de decisiones y acompañando el desarrollo juvenil. En adición, un área importante a explorar es el diseño de plataformas educativas adaptativas a algunas problemáticas y limitaciones de aprendizaje de un segmento de escolares, contribuyendo a reducir indicadores relevantes en el país como: la tasa de repitencia (situada en 7.0%), la de abandono (4.9%), y de sobreedad (6.1%).

De manera específica, el estudio indica que el 39.0% de las mujeres superan a los hombres (36.0%) en el uso de agencias de empleo en línea con fines de inserción laboral, “lo que sugiere que tiene un uso potencial para avanzar en la empleabilidad de las mujeres a futuro a través de los canales del gobierno para la formalización de microempresas, bolsas y ferias de empleo y plataformas para la colocación laboral”.

“De acuerdo con la opinión de los entrevistados, la IA le ha ayudado a resolver problemas en los estudios o de productividad en el trabajo, representando dos tercios (65.8%) de las respuestas totalmente de acuerdo o muy de acuerdo, con proporción similar a lo reportado por la encuesta global”, dice el estudio.

Especialmente, se destaca elevada confianza en la utilización por parte del gobierno. El 65.5% del Gobierno lo utiliza con fines de regulación y eficientizar los servicios a los ciudadanos. También el 75.5% sector privado lo utiliza en su rol de aumentar la competitividad del país.

El estudio realizado en República Dominicana muestra que las mujeres, el 50.6% dan un mayor uso a las plataformas educativas y de formación profesional que los hombres que representan el 42.3%.

