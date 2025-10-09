Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Sánchez Ramírez

Hallan niño de 5 años ahogado en río de Fantino

El menor fue identificado como Malvin Vásquez Ricón, hijo del reconocido abogado de la localidad, Nelfi Vásquez.

Redacción Listín DiarioSánchez Ramírez, RD

Un niño de 5 años fue encontrado sin vida en las aguas de un río ubicado en la comunidad de Comedero Abajo, en el municipio de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez.

El menor fue identificado como Malvin Vásquez Ricón, hijo del reconocido abogado de la localidad, Nelfi Vásquez.

Aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial, las informaciones preliminares sugieren que la causa del deceso del niño habría sido ahogamiento.

El cuerpo sin vida del infante fue trasladado a la morgue del hospital Sigifredo Alba, donde un médico legista realiza los procedimientos de rigor.

La muerte del niño Malvin ha generado una profunda tristeza y consternación entre los familiares, amigos y residentes de la zona.

