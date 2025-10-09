Indomet pronostica chubascos dispersos en algunas provincias para este jueves

Debido al paso de una onda tropical y los efectos de una débil vaguada, desde la madrugada de este jueves, se han estado registrando chubascos dispersos en sectores de Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, pronosticó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, en otras localidades durante el periodo matutino tendremos nubes dispersas y cielo mayormente soleado y sensación calurosa.

A partir del mediodía, ambos fenómenos se combinarán con el ciclo diurno incrementando la nubosidad, con la ocurrencia de aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona y Pedernales, así como en zonas cercanas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde las provincias de Santiago, Santiago Rodríguez y Da jabón.

Actividad ciclónica

De igual forma, la entidad indicó que sigue monitoreando la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 640 km al este/sureste de Las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por horas. La misma se desplaza hacia el oeste/noroeste a 31 kilómetros por horas.

“Por su posición geográfica, seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico”, indicó Indomet.

Asimismo, sobre una zona de baja presión que se mueve al sur de México en las próximas 24 horas no representa peligro para el país.