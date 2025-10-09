Abinader entrega títulos en Palmarejo y comunitarios exigen acceso a agua potable

"Llévenme al paso", respondió en dos ocasiones el presidente Luis Abinader a los comunitarios de Palmarejo–Villa Linda, en Santo Domingo Oeste, que interrumpieron su discurso para exigir un mejor acceso al agua potable.

El reclamo se produjo durante el acto de entrega de títulos de propiedad a familias de ese y otros sectores de la zona, donde los vecinos aprovecharon la ocasión para manifestar una de sus principales carencias.

"¡Agua, agua!", exclamaron algunos comunitarios que asistieron al acto. Abinader, sonriendo, les pidió que lo tomaran "al paso".

Abinader reconoció que el problema del agua sigue siendo una de las principales carencias de la zona y dijo que el gobierno trabaja para resolverlo.

"Yo sé que hay otros temas también pendientes. El agua, estamos trabajando también en el agua. Es un tema regional que afecta a Palmarejo; es la zona más crítica, Palmarejo, Pantoja también", dijo el jefe del Estado.

El presidente recordó que conoce las condiciones de la comunidad desde hace años, al narrar que visitó el sector por primera vez en 2005, cuando aspiraba a senador por la provincia Santo Domingo.

Durante su intervención, Abinader mencionó las obras de saneamiento y asfaltado del distrito municipal, señalando que su gestión concluyó la principal cañada de 2.6 kilómetros y que en dos meses se completará una segunda cañada, mientras gestiona fondos adicionales para concluir 300 metros lineales pendientes.

"Voy a hablar con Feyito (director de la CAASD) para ver si le coloco los fondos especiales y que empiece a hacer esos 300 metros lineales para completar las cañadas principales de aquí", dijo.

El mandatario también anunció que a mediados de noviembre se iniciará el asfaltado de las calles principales de Palmarejo, en coordinación con las juntas de vecinos y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Listín Diario, no obstante, constató de camino al acto de entrega que un tramo de la calle principal del sector —la vía de acceso al lugar donde se desarrolló la actividad— fue asfaltado poco antes de la llegada del presidente Abinader.

El pavimento lucía recién colocado, y en las aceras aún se observaban residuos del material utilizado en el asfaltado, según comprobó este diario.

Informó que en seis meses será entregado el politécnico de Palmarejo–Villalinda, una obra que, según dijo, llevaba diez años detenida por "mil y un problemas".

Unas 3,100 familias de este y otros sectores recibieron sus títulos de propiedad como parte de un proyecto que contempla un total de 5,000 títulos, según indicó el mandatario.

El acuerdo se enmarca dentro de las políticas de gestión administrativa y de fortalecimiento institucional impulsadas por el Poder Ejecutivo, alineadas con las metas de recaudación, eficiencia y transparencia del Estado dominicano.