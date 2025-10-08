República Dominicana compartirá experiencia con Brasil sobre control de alcohol adulterado

Brasil, que enfrenta una crisis de salud por la detección de casos por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, recurrió a la experiencia de República Dominicana en el control de este delito.

El viceministro de Industria y Comercio, Monchy Pérez, fue autorizado para participar en una reunión del Comité del Senado de Brasil que investiga los casos registrados en el país sudamericano, para que exponga sobre la experiencia dominicana que tuvo varios brotes, con un saldo de unos 600 fallecidos hasta el año 2022, según reportes de prensa.

El alcohol adulterado mató 596 personas en las dos Semanas Santas anteriores Lea también

Los congresistas brasileños buscan establecer un Sistema de Control de la Producción de Bebidas, modernizado, similar a otro que habían descontinuado.

Mientras las autoridades sanitarias piden a la población abstenerse de ingerir cocteles, y verificar la autenticidad de los licores que se usan en los mismos.

Se recuerda que la caipiriña, una mezcla de frutas y alcohol, es la bebida más popular en Brasil y dentro de los casos sospechosos que investigan hay quienes ingieren esta bebida.

Los registros dan cuenta de más de cien casos en investigación.

En Sao Paulo es donde más se han reportado casos de personas que ingirieron alcohol adulterado.