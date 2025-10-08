Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estados Unidos cobrará 5,000 dólares de "tarifa de detención" para los que entren ilegalmente

Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada

El presidente Donald Trump sostiene una orden ejecutiva firmada que requiere que el Departamento de Justicia investigue los casos de quema de banderas, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, ayer.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó la disposición del presidente Donald Trump de cobrar US$5,000 a los que entren ilegalmente a ese territorio.

¡LO ÚLTIMO! El presidente Trump promulgó una tarifa de 5,000 dólares a la detención de extranjeros inadmisibles, que se aplicará a cualquier extranjero de 14 años o más que ingrese ilegalmente a Estados Unidos. Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada. El incumplimiento en el pago resultará en consecuencias financieras adicionales”, expresó la embajada en un breve comunicado, publicado en sus redes sociales.

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos

