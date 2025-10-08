Estados Unidos cobrará 5,000 dólares de "tarifa de detención" para los que entren ilegalmente

La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó la disposición del presidente Donald Trump de cobrar US$5,000 a los que entren ilegalmente a ese territorio.

¡LO ÚLTIMO! El presidente Trump promulgó una tarifa de 5,000 dólares a la detención de extranjeros inadmisibles, que se aplicará a cualquier extranjero de 14 años o más que ingrese ilegalmente a Estados Unidos. Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada. El incumplimiento en el pago resultará en consecuencias financieras adicionales”, expresó la embajada en un breve comunicado, publicado en sus redes sociales.