Se completa fusión de Comedores Económicos y el Plan Social; designan director de nueva dirección

El presidente Luis Abinader designó a Edgar Augusto Feliz Méndez como el encargado de la nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, institución creada tras la fusión de los Comedores Económicos del Estado y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Hasta la fecha, Feliz Méndez se desempeñaba como el director de los Comedores Económicos, posición que ocupaba desde el inicio de la gestión del gobernante en agosto del 2020.

La designación, contenida en el decreto 597-25, señala que hasta tanto la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria sea incorporada en los subsistemas del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe), el director designado queda facultado, de manera provisional, para coordinar la gestión operativa de las unidades ejecutoras correspondientes a las entidades disueltas mediante este decreto, exclusivamente con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios.

La nueva dirección funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia y coordinado por el Gabinete Social.