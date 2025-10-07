Pronostican aguaceros para la tarde de este martes; Indomet da seguimiento a la tormenta Jerry

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para la tarde de este martes se espera que una vaguada y la aproximación de una onda tropical favorezcan la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes.

Estas lluvias estarán acompañadas de fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, La Romana, sectores de Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal.

También se esperan lluvias en San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras provincias aledañas hasta las primeras horas nocturnas.

Se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta Miches, a navegar con precaución, cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido al viento y olas anormales.

En la costa caribeña, condiciones normales, excepto desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta el este/noreste de la Isla Saona, donde deben navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

El Indomet mantiene seguimiento a su evolución y desarrollo, a la precipitación 1 ( convertida en la tormenta Jerry) por su posición geográfica. Este sistema se encuentra a 2400 kilómetros al suroeste de las Islas de Cabo Verde.