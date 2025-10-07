¿Ha respondido el Gobierno a los acusaciones de la oposición?

Al responder la primera de pregunta durante el desarrollo de La Semanal, el presidente Luis Abinader manifestó que desde el Gobierno aún no se han empeñado en responder los señalamientos que realiza la oposición política con relación a varios de los temas debido a que “falta mucho tiempo” para las próximas elecciones.

En esa misma respuesta, el mandatario manifestó que el Poder Ejecutivo entrará en modo de defensa y empezará a debatir con más frecuencia los planteamientos realizados por los dirigentes de la oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo.

“Durante este año y dos meses que tengo gobernando del segundo periodo, no nos hemos enfocado en hacer toda una respuesta como debe de ser porque estamos a dos años y medio de unas elecciones pero la verdad es que tenemos que ya decir las cosas como son porque las mentiras no llegan muy lejos”, manifestó.

Las declaraciones del mandatario hacen entender que el Gobierno ha mantenido una posición de “observador” ante las posiciones tomadas por la oposición, criticando el accionar de la gestión encabezada por Abinader; sin embargo, la discusión del endeudamiento público originada en la misma Semanal ha sido la última de los dimes y diretes entre los bandos políticos.

Por un espacio de varias semanas durante el mes de agosto, el mandatario utilizaba el espacio donde presentaba temas de interés gubernamentales para defenderse de los ataques realizados desde el bando opositor.

La dinámica de declaraciones en los fines de semana por los opositores, y que luego el mandatario las respondía en La Semanal, fue la constante durante los últimos días de julio y los primeros del mes de agosto; los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández aprovechaban las asambleas y actividades para hablar sobre los apagones, políticas económicas, el costo de los productos de la canasta básica, la seguridad ciudadana, disputa de obras, entre otros.

Uno de los enfrentamientos se dio luego de la publicación del artículo "El Pollo Index: entre cocote, molleja, pata y asadura" en LISTÍN DIARIO, en donde Fernández señala que el Gobierno que una de las grandes debilidades de la actual gestión ha sido su incapacidad para garantizar precios justos de los productos alimenticios.

En respuesta, Abinader ofreció pagarle un viaje al expresidente la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para que debata esas cifras.

“A nosotros la FAO nos ha bajado (el índice) la subalimentación de 8.7 a 3.5; yo le he dicho (al presidente Fernández) que vaya a discutir con la FAO, él no ha querido y yo le voy a hacer una oferta que le voy a pagar el pasaje, el hotel y los viáticos para que vaya a Roma a exponer su posición, que lleve guantes de boxeo y vaya allá a discutir eso”, fue lo manifestado por Abinader en esa oportunidad.

El gobernante también ha tenido sus enfrentamientos con el expresidente Medina, pero estos más enfocados en quien ha hecho más obras estatales.

¿Aumentaran el ataque?

La publicación desde la secretaria de asuntos financieros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendiendo las declaraciones del mandatario marca la primera vez que uno de los órganos del partido oficialista hace una declaración respaldando lo dicho por el presidente.

Tras las declaraciones del mandatario en La Semanal pasada, esas acciones desde el partido de Gobierno podrían volverse más comunes, defendiendo su accionar al frente del Poder Ejecutivo.