Policía identifica a 5 presuntos responsables de doble homicidio en Pueblo Nuevo, Santiago

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, identificó a cinco hombres como los presuntos responsables de un tiroteo que dejó dos personas muertas y tres heridas, durante un incidente ocurrido la mañana de este lunes en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago.

La portavoz del cuerpo del orden en Santiago, Fior Dalisa Popa Arias, manifestó la policía busca activamente a Yudelfry Arias (a) Cara de Bola, Bujía, Yasel, Andy, Edwin y El Siete, señalados como los presuntos responsables del ataque armado.

En la escena del crimen fueron recolectados 67 casquillos calibre 9mm y un proyectil. Además, se realizaron levantamientos fotográficos y toma de muestras científicas por parte de la Policía Científica.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Scotti Manuel Tejada Francisco (a) Escori, de 23 años, y Jasson Alexander de los Santos Batista (a) El Capi, de 20, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala.

Al ser depurado en los archivos policiales, Scotti Manuel Tejada (Escori) figura con antecedentes por homicidio y robo, además de una denuncia reciente por despojo de pertenencias.

Mientras que los heridos son Juan Antonio Toribio Martínez, de 57 años; Elistha Heridenia Almonte, de 19, y Russell Arath Núñez, de 24, quienes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo en la calle Anacaona esquina Duarte cuando un grupo de hombres, a bordo de motocicletas, les emprendió a tiros sin mediar palabras.