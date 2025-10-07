María Ceballos iba de La Victoria a Villa Juana por su amor a la mecánica automotriz

La mecánica dominicana María Ceballos, de 22 años, trabajó desarmando motores de todo tipo y también en el detailing, es decir, la limpieza y restauración profesional que devuelve a un vehículo su apariencia original.

Desde pequeña sintió fascinación por los autos y hoy combina su pasión con experiencia práctica, trabajo profesional en talleres y presencia en canales sociales como influencer automotriz.

Video La mecánica que domina los MOTORES V8



Durante una entrevista con Listín Diario, María contó que nació en Cristo Rey y se crio durante 16 años en La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, donde comenzó su aventura en el mundo de la automoción.

“Desde muy pequeñita me gustaron muchos los carros, siempre me llamó la atención”, comentó María.

Aunque al principio no pensó en estudiar mecánica, cuando abrieron una escuela vocacional en su sector decidió buscar cursos relacionados con autos y fue aceptada en el de mecánica, que era básico.

María Ceballos durante una de sus clases.Foto cedida por la entrevistada

Pronto se sintió atraída por la disciplina y decidió quedarse en ella. Explicó que la mayor parte de su aprendizaje fue práctico.

Estudió mecánica en la escuela vocacional de La Victoria y realizó sus prácticas en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), obteniendo certificados de ambas instituciones.

La joven comentó que su maestro, Ariel Plata, le brindó la confianza necesaria para aprender y asumir responsabilidades.

“Él siempre me reiteró que yo era muy capaz y me dio la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Yo con él empecé de poner una barra a armar motores. También me enseñó a soldar y dónde comprar las piezas”, apuntó.

Retos y sacrificios

Ejercer este oficio no fue fácil para María Ceballos. Su primer trabajo fue en un taller de Mustang en Villa Juana, adonde se trasladaba diariamente desde La Victoria, un recorrido que implicó un sacrificio intangible y un esfuerzo considerable en tiempo y gastos, todavía difíciles de calcular.

Su primer trabajo fue en un taller de Mustang en Villa Juana.Foto cedida por la entrevistada

La joven reveló que en el taller asumía diferentes funciones, desde el armado de motores hasta labores generales de mecánica. A pesar de las dificultades, su determinación por aprender le permitió superar los retos y alcanzar metas que parecían inalcanzables.

Además, María relató que, por ser la única mujer del equipo, su presencia resultaba sorprendente al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo logró ganarse la confianza de sus compañeros y avanzar en su aprendizaje, demostrando que la pasión y el esfuerzo podían imponerse a los prejuicios.

“Era la única mujer en ese equipo, fue un poco chocante honestamente”, confesó.

Posteriormente, asumió mayores responsabilidades en otro taller como encargada de un taller de buggies y otros vehículos todoterreno a los 20 años.

“He sido bien agraciada porque siempre me han llegado oportunidades”, añadió, indicando que en esa etapa consolidó sus habilidades técnicas y de gestión, combinando trabajo práctico con liderazgo.

María se mudó recientemente a Estados Unidos, aunque planea continuar viajando y participando en eventos internacionales de autos. Su primer evento fuera del país fue en Puerto Rico, al que asistió gracias a contactos con los organizadores.

Asimismo, recordó que la experiencia fue increíble y le permitió conocer el panorama de los eventos automovilísticos internacionales.

Motores

María relató que trabajó con distintos tipos de motores, incluyendo en línea, V8, 2JZ, BRUTO, CR20 y Ecoboost. Explicó que los motores Ecoboost, por ejemplo, combinan eficiencia de combustible con turbo para mayor potencia sin aumentar el tamaño del motor, algo muy valorado en autos modernos.

Sobre su favorito, dijo con entusiasmo “los V8, su ingeniería es mucho e increíble”, destacando la potencia, la construcción robusta y la precisión de estos motores.

María Ceballos: “He sido bien agraciada porque siempre me han llegado oportunidades”.Foto cedida por la entrevistada

María expresó su interés en seguir estudiando y profesionalizar su carrera. Además, de que mantiene el sueño de ser piloto de circuito y admite que su pasión por la aviación compite con la de los autos, aunque cree que se quedará con los carros.

Entre sus metas futuras se encuentra gestionar un negocio consolidado que combine mecánica, modificaciones, detailing y car wash.