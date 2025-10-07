Fundación Vida Sin Violencia celebra desayuno por la paz

La Fundación Vida Sin Violencia celebró la mañana de este martes su VIII Desayuno por la Paz.

El acto estuvo a cargo del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Ramón Jáquez, mediante una conferencia titulada "Paternal en paz: masculinidad consciente para familias saludables".

“No soy sicólogo, pero sí papá”, inició diciendo Jáquez mientras destacó la importancia de una paternidad responsable.

De su lado, la presidenta de la entidad, Yanira Fondeur, expresó que hoy más que nunca se necesita unir esfuerzos para promover la masculinidad respetuosa, empática, sensible y corresponsable.

"Un padre responsable y justo, que siembra semillas de respeto y amor, no solo fortalece a su familia, sino que puede ser capaz de transformar generaciones enteras" dijo Fondeur en el acto celebrado en el hotel Embajador.

Precisó que, el presidente Román Jáquez “es un ciudadano que ha demostrado, dentro y fuera de las funciones públicas, su defensa de una masculinidad respetuosa, inclusiva, justa y pacífica, reafirmando que la paz y la equidad no son solo ideales, sino caminos posibles cuando se asumen con responsabilidad y consciencia”.