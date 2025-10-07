Dictan 30 y 15 años de prisión tres hombres por asesinato de pareja de esposos en La Guáyiga

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 y 15 años de prisión a tres hombres por el asesinato de la los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, residentes en La Guáyiga, de Pedro Brand, ocurrido en el 24 de enero de 2023.

El tribunal dictó 30 años de reclusión para Leonardo Alejandro Méndez Mojica y Dylan Alberto Ortiz, mientras que para José Alfredo Ventura Túpete, impuso 15 años.

Alberto Ortiz deberá pagar dos millones de pesos de indemnización a familiares de la víctima y José Alfredo Ventura Túpete 500 mil pesos, mientras que a Leonardo Alejandro Méndez Mojica se le impuso una multa equivalente a 50 salarios mínimos en favor del Estado dominicano.

Los fiscales litigantes Vilma Méndez, Nicasio Pulinario y Francheska Alcántara presentaron un expediente probatorio que demostró de manera contundente la participación de los procesados en el crimen.

La investigación, dirigida por los fiscales Rodolfo Reyes y Manuel Medrano, estableció que los acusados utilizaron un vehículo rentado para trasladar los cuerpos de las víctimas, los cuales posteriormente fueron arrojados en un pozo séptico en el sector Esperanza, municipio Los Alcarrizos.

El Ministerio Público recordó que los esposos desaparecieron de su vivienda en horas de la madrugada y fueron encontrados un mes después en avanzado estado de descomposición, con evidencias de tortura y disparos de armas de fuego.

Durante el proceso de captura, a Méndez Mojica le fueron ocupados dos fusiles que, según la acusación, fueron utilizados en la ejecución del crimen.

El Tercer Tribunal Colegiado, conformado por Juan Pablo Ortiz Peguero, Sandra Josefina Cruz y Nelcy Ortega, dispuso que Méndez Mojica y Ortiz cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) de Najayo, y Ventura Túpete en Najayo Hombres, ambos localizados en la provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público les atribuyó la violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 359 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, 67, 70 y 71, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.