Comunitarios de El Naranjo denuncian escasez de agua por contaminación del río

Varios residentes de la comunidad El Naranjo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, denunciaron que llevan meses sin recibir agua potable, debido a que la cabecera del río fue contaminada por los trabajos realizados por parte de la empresa Barrick Pueblo Viejo en el sector.

De acuerdo con los residentes, hace alrededor de tres meses que la compañía se encuentra realizando la construcción de una carretera cerca de la localidad, por lo que aseguran han afectado el afluente con dichos trabajos.

“Estamos secos sin agua, la Barrick nos ha dañado el agua del río El Naranjo y ahora no nos quiere dar la cara”, expresó Lucrecia Fabián, residente del sector El Rayo.

Otro de los comunitarios señaló que la empresa eliminó la fuente principal de agua, de donde se suplen la mayoría de las comunidades de la provincia, indicando que la cabecera del río fue tapada, por lo que esta se encuentra sin agua.

Por tanto, manifestó que reclaman la construcción de pozos tubulares para que de esta forma, puedan suplir el tanque de acueducto que brinda el servicio de agua a la comunidad. Esto, a propósito de que la compañía, afectará la calidad del preciado líquido.

Maximino Sosa explicó que hace más de tres meses no visita el río, debido a que fue afectado por una creciente que arrastró los materiales desechados utilizados en la construcción de una carretera y unas perforaciones que desarrolla la Barrick.

Los residentes aseguraron que la empresa está violentando el acuerdo establecido, y que los trabajos que se encuentran desarrollando son “ilegales” debido a que, según el acuerdo, la compañía no puede iniciar ningún tipo de operaciones hasta que las familias no sean movilizadas completamente.

Debido a que, con el desarrollo de estos trabajos, la principal fuente afectada es el río El Naranjo, que abastece a varias comunidades de la región.