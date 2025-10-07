Bray Vargas dice se mantendrá con la cabeza en alto y que el video fue con intención de extorsionar

El diputado de Santiago, Braylin Vargas Núñez, se refirió este martes a videos que circulan en redes sociales desde la semana pasada, en los que aparece en la habitación de un hotel con otra persona en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Vargas tomó la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados, donde dijo que las imágenes que se han virilizado se tratan de un contenido premeditado por la otra persona, con el propósito de dañar y extorsionarlo.

“A ustedes colegas que se han tomado un tiempo para escribirme, a mis amigos que se han acercado a dar aliento, quizás en un momento donde solamente queda hacer silencio, ante lo sucedido, estas serán mis únicas declaraciones, porque me debo a mi gente, a mi pueblo, a quienes me eligieron, quienes evalúan el contenido detenidamente, quienes ven el escenario sin morbo, sin maldad se da cuenta que fue un acto premeditado, con la intención de crear un contenido para extorsionarme”, expresó.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aclaró que en ese momento no ocurrió nada y que su único error fue confiar en que la otra era una buena persona y darle acceso a un lugar privado.

“Nunca ahí paso nada y lo quiero dejar muy claro, quizá mi único error fue darle acceso a un espacio privado a una persona que entre la conversación sacó un teléfono e inició a grabarme y donde mi única reacción fue decirle que yo pensaba que era una buena persona”, manifestó.

Aseveró que no será preso de la extorsión y el silencio, y que mantendrá su cabeza en alto para dejar claro quién es él.

“Nadie, absolutamente nadie merece pasar por las humillaciones, por los escándalos malintencionados que genera la farándula o las redes, donde te vuelves preso del silencio y de la extorsión y yo no voy a ser un preso de la extorsión, ni mucho menos del silencio, no voy a acceder a eso, porque no tengo miedo, porque puedo levantar mi cara con mucha fuerza y decir quién soy”, dijo.

Sostuvo que lo único que se debe medir es su desempeño como legislador, donde aprovechó la oportunidad para hacer mención de las comisiones de las que es parte, así como de las 31 iniciativas que ha sometido.

“Este año como legislador he cumplido fielmente con mi compromiso, he sido un legislador responsable, cercano, soy secretario de la comisión de Obras Públicas, relaciones exteriores, agricultura, soy el presidente de la comisión de movilidad y transporte. He hecho 19 descensos, una sola ausencia, 31 iniciativas y fui el primer diputado en entregar mi informe de gestión. Esto no es una caída, es una lección, que fortalece mi compromiso con la verdad, con la justicia, con la República Dominicana”, dijo.

Destacó que en situaciones como estas salen grandes testimonios, refiriéndose a jóvenes, mujeres y hombres que han sido víctimas de violencia o alguna situación negativa a respirar ante las malas situaciones.

Pidió a sus colegas y conocidos que lo midan por su trabajo legislativo.

"Solo pido a mis colegas, a mis amigos, al que me conoce, que me evalúen por mi trabajo, que me evalúen por lo que yo hago, por la persona que soy, agradezco profundamente todas las muestras de apoyo, agradezco a toda persona de buena voluntad que se ha expresado de manera positiva".

Finalizó enviando un mensaje al país y a la provincia que representa.

“A mi República Dominicana le digo: no nos vamos a detener, a Santiago que se pongan unos tenis bien cómodos, que vamos a recorrer cada rincón y a mi mamá le digo mira tu niño aquí que nació de seis meses y hoy está en las grandes ligas”, concluyó para luego ser aplaudido por sus compañeros del hemiciclo.