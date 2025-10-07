Aura Celeste promete trabajar en el CNSS para ampliar cobertura de la Seguridad Social

La Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández Rodríguez, aseguró que trabajará con dedicación y apertura para garantizar que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) continúe ampliando la cobertura que responda a las necesidades de los afiliados.

“Es la Constitución de la República la que consagra que toda persona tiene derecho a la seguridad social y encarga al Estado dominicano de estimular su desarrollo progresivo para asegurar el acceso universal a una protección adecuada, en la enfermedad, la discapacidad, la desocupación y la vejez”, aseguró Fernández.

Afirmó que cumplirá su misión para garantizar que el planteamiento constitucional no sea letra muerta, al poner su trayectoria de vida y laboral al servicio público, a través del Consejo.

Dijo que sus experiencias previas en diversas instituciones públicas le han demostrado que al trabajar apegados a la ley y respetando la institucionalidad se puede desempeñar una función con pulcritud, transparencia, eficacia y honradez.

“Juntos podremos realizar un trabajo que traiga realizaciones y cambios positivos para el país, demostrando que todavía se puede continuar creyendo en la buena voluntad y el compromiso de servir con alto sentido de misión. No desalentaré a aquellos que han creído en mí”, expresó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por la funcionaria durante su primera participación en la reunión Consejo que estuvo encabezada por el ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares. Fernández fue designada recientemente mediante el Decreto núm. 541-25.

La funcionaria reiteró su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader por la confianza depositada en ella para ejercer una función de tan alta responsabilidad. Asimismo, agradeció al ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares y a los miembros del Consejo por su valoración para ocupar la posición.

El CNSS es la entidad que tiene a su cargo la dirección y conducción del SDSS, así como la responsabilidad de establecer las políticas y regular el funcionamiento del Sistema y de sus instituciones.