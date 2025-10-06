Vigilan posible ciclón en la zona de Cabo Verde; COE amplía advertencia por fuetes oleajes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes que se mantiene vigilante a una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde que posee un 50% de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días.

En cuanto a las condiciones locales, el Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), amplia la advertencia para que en la costa Atlántica los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto, debido a fuertes vientos y olas anormales, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

En la costa caribeña, las condiciones siguen normales, pero en un sector desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, deben de permanecer en puerto.

“Se instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables penetraciones costeras. En la costa caribeña, específicamente desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta la Isla Saona, permanecer en puerto por oleaje anormal” alerta el COE.

En el informe del Indomet igual sugieren a los bañistas y usuarios de playas, consultar las autoridades locales antes de realizar sus actividades recreativas, por posibles rompientes, mar de fondo y corrientes de resaca.

Aguaceros en la tarde

Para la tarde del lunes, se pronostican aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en provincias como: Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y El Gran Santo Domingo (en especial la parte norte), producto de la combinación de una vaguada en altura con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

El martes, la vaguada en altura y el acercamiento de una onda tropical, mantendrán el ambiente muy propicio, para que desde tempranas horas y durante la mañana, se presenten chubascos con posibles tronadas, en poblados de las regiones: noreste y sureste. En la tarde, ocurrirán aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las porciones: noreste, sureste, Cordillera Central, zona fronteriza y Valle del Cibao”.

Pese a las lluvias, siguen las altas temperaturas, por lo que se mantiene las recomendaciones a la población de tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.