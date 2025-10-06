Policía investiga hecho en que dos hombres fallecieron y tres resultaron heridos en Santiago

Hombres a bordo de dos motocicletas llegaron en horas de la madrugada del lunes al sector Pueblo Nuevo, en Santiago, y abrieron fuego "sin mediar palabras" contra varias personas, provocando la muerte de dos hombres y dejando tres heridos.

Así lo informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, en una rueda de prensa desde la sede del cuerpo del orden.

"Los atacantes se representaron a este lugar del sector Pueblo Nuevo en dos motocicletas y sin mediar palabras emprendieron a tiros contra estas personas", dijo el portavoz a los periodistas.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Manuel Tejada Francisco, de 23 años, y Jason Alexander Batista, apodado El Capi, de 20, precisó Pesqueira.

En tanto, dos hombres y una mujer resultaron con heridas, pero sus nombres no han sido precisados por las autoridades.

Pesqueira explicó que el incidente, ocurrido alrededor de las 5:00 de la madrugada, se encuentra bajo investigación por parte de los organismos policiales y el Ministerio Público, para determinar las circunstancias del ataque y capturar a los responsables.

El vocero ofreció las declaraciones después de que concluyera la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Pesqueira señaló que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no participó en la conferencia de prensa porque tuvo que retirarse por cuestiones profesionales.

Tampoco estuvo presente el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.