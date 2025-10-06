Santiago: Dos muertos y varios heridos en un tiroteo en el sector Pueblo Nuevo

Un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes dejó como resultado dos personas fallecidas y varios heridos ; El incidente se registró en la calle Anacaona, esquina Libertad, del sector Pueblo Nuevo, en Santiago.

Los fallecidos solo fueron identificados con los apodos de “Al Scory” y “El Capital”.

El incidente se produjo pasadas las 5:00 de la madrugada, generando alarma entre los residentes de la zona, quienes explicaron que son muy frecuentes los tiroteos que se producen en medio de fiestas en la madrugada.

Los heridos fueron trasladados al hospital José María Cabral y Báez , en esta ciudad, y están recibiendo atenciones médicas.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar e iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre las causas del tiroteo ni sobre posibles detenidos relacionados con el caso.