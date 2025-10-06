Buscan joven que presuntamente se lanzó al mar en Samaná

Las autoridades de Samaná mantienen la búsqueda activa de Joshua Elías Binet, un joven que desapareció, luego de dejar una nota en su habitación de hotel indicando su intención de lanzarse a las aguas del mar.

Según los reportes preliminares, el joven habría dejado una nota en el cuarto de Las Galeras Hotel, donde se estaba hospedando, expresando que se lanzaría al mar y pidiendo que no lo buscaran.

Sus pertenencias fueron halladas intactas, lo que llevó al personal del hotel a alertar de inmediato a las autoridades locales.

La Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) activó el protocolo de personas no localizadas, realizando entrevistas, revisando cámaras de seguridad y desplegando operativos en zonas costeras y marítimas cercanas.

La madre del joven, Virginia Binet, colabora con los equipos de búsqueda y pide la ayuda de la comunidad para obtener información que conduzca a su paradero.

Versiones señalan que Joshua podría atravesar un momento de dificultad emocional, aumentando la preocupación de familiares y residentes, quienes mantienen la esperanza de hallarlo con vida.