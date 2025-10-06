Desde diciembre cobrarán un solo pasaje para abordar el Metro, la Omsa y el Teleférico

El Gabinete de Transporte anunció la implementación para diciembre del Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que permitirá a los usuarios, por un solo pasaje, abordar el Metro, la Omsa, los Corredores y el teleférico.

Este Sistema de Integración de Tarifas será implementado en el Gran Santo Domingo y Santiago, por lo que se está dividiendo estas demarcaciones en varias zonas. En una primera etapa se abarcará la línea 1 y 2 del Metro, el Teleférico de Sabana Perdida y los Corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres.

La información fue dada a conocer tras una reunión ordinaria del Gabinete de Transporte que coordina Deligne Ascencion, la cual estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y en la que participaron los directivos de las instituciones que conforman este órgano.

“De esta manera procuramos movilizar mucho mayor cantidad de pasajeros, a la vez que los usuarios puedan tener una economía de escala al poder utilizar distintos modos de transporte. Este es uno de los compromisos principales en lo que estamos abocados, y que para el mes de diciembre estaremos ya en la implementación en varias zonas”, según explicó el ing. Ascensión.

Durante el encuentro se pasó balance a los trabajos que lleva a cabo el Gabinete, a los fines de mejorar la movilidad del tránsito, donde cada una de las instituciones ligada al tema, rindió informes de las acciones en ese sentido.

El ingeniero Onesimo González, de la Omsa, informó la incorporación de más autobuses acondicionados para brindar un mejor confort a los usuarios, los cuales serán insertados para fortalecer las rutas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo que han presentado niveles de debilidad en el servicio, así como otras acciones que mejoraran considerablemente la calidad y la eficiencia de este transporte, el cual moviliza miles pasajeros diariamente en el Gran Santo Domingo.

Con relación a la implementación del transporte en centros educativos privados, en principio en el Distrito Nacional, con el apoyo del gobierno, se continúa en la estructuración a través de la Asociación de Colegios Privados, que preside la señora Wara González, el Ministerio de Educación y los padres de los alumnos.

Alrededor de 15 colegios han manifestado su interés en este servicio. Este apoyo del gobierno redundará en el pago por parte de los padres, de tarifas asequibles a sus posibilidades económicas y en una notable agilización del tránsito en las horas de entrada y salida de los estudiantes, en los colegios que cuenten con este tipo de transporte.

El coordinador del Gabinete de Transporte, Ascencion, resalto, además, que otro de los beneficios para miles de padres, es que tendrán resuelto el problema del traslado de sus hijos a sus colegios.