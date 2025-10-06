Abinader evade señalamientos por no renovación de jueces y afirma se actuó conforme a la Constitución

Luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiera no ratificar en sus puestos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a ninguno de los jueces evaluados, múltiples sectores jurídicos y partidos opositores cuestionaron la “capacidad técnica” de los miembros del órgano constitucional.

Al ser cuestionado durante el desarrollo de La Semanal, el presidente Luis Abinader evadió esos señalamientos y manifestó que se actuó conforme a lo estipulado tanto en la Constitución de la República y la ley que rige al CNM.

“Mi respuesta es que nosotros actuamos según la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, exclamó el mandatario.

Con relación a los cuestionamientos de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) estaría utilizando las vacantes en la Alta Corte para imponer sus jueces, el mandatario resaltó que su historial “se encuentra ahí”.

“Nuestra historia y forma es muy clara en cuanto a la forma institucional y no política con que hemos manejado las altas cortes, ahí está nuestra historia, muy diferente a lo del pasado”, expresó el Gobernante.

En ese mismo tenor el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, agregó que el partido oficialista no ha asumido las “mismas actitudes y roles” que otros han tomado en el pasado y que eso se ha demostrado en la elección de los titulares de otros órganos.

“Ahora que el PRM tiene una mayoría calificada, siempre ha utilizado las mismas con el nivel de responsabilidad y la coherencia que le caracteriza y no hemos asumido los mismos parámetros y roles del pasado. En la Junta Central Electoral (JCE), en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría General de la República, en la propia Cámara de Cuentas, no han sido una selección política, ni ha sido la vinculación política – partidaria la que ha definido a quienes hemos elegido para esas posiciones”, argumentó el también ministro de la Presidencia.

Paliza indicó que la muestra es que actualmente el Tribunal Superior Electoral (TSE) está presidido por un juez de carrera.

El pasado fin de semana el CNM anunció, a través del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que no confirmó a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

Estas tres vacantes se suman a las ya existentes, correspondientes a los magistrados Napoleón Estévez, quien pasó a presidir el Tribunal Constitucional, y Blas Fernández, quien declinó continuar en el proceso de evaluación.

De esta forma, quedan habilitadas cinco posiciones dentro de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, convocó a la presentación de propuestas de candidaturas y postulaciones propias para ocupar cinco vacantes correspondientes a jueces de la SCJ, así como diez vacantes correspondientes a los cinco jueces titulares y los cinco jueces suplentes del TSE.

También se informó que los expedientes serán recibidos a partir del este lunes en la Secretaría del CNM, ubicada en el primer piso del edificio de la SCJ, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

De acuerdo con el Reglamento 1-25 del CNM, las cartas motivadas de personas e instituciones interesadas en presentar propuestas de candidaturas de terceros se recibirán hasta el 16 de octubre, mientras que las postulaciones propias se recibirán hasta el 21 de octubre.