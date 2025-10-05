Monseñor Santiago Rodríguez pide aumentar presupuesto para salud mental en el país

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo pidió a las autoridades dominicanas prestar mayor atención a la salud mental y destinar un presupuesto más amplio para su fortalecimiento.

Durante la tercera edición de la caminata “Un paso por la salud mental”, realizada en el Parque Iberoamericano, monseñor Santiago Rodríguez exhortó a los legisladores de ambas cámaras a incluir la salud mental como prioridad en el presupuesto nacional de 2026.

“En estos momentos esto es lo que más hace falta (recurso económico) y es lo que más se gasta”, expresó el prelado tras participar en la jornada organizada por la Pastoral de la Salud.

Monseñor Rodríguez aseguró que los medicamentos para tratar trastornos mentales son “carísimos”, lo que representa una carga insostenible para las familias de escasos recursos.

“Muchas veces los pacientes terminan deambulando en las calles porque sus familiares no pueden sostener el tratamiento ni la condición mental del enfermo”, lamentó.

El religioso señaló que la falta de camas en los centros hospitalarios es una de las principales deficiencias del sistema de salud mental, especialmente en la región Este del país.

“De Boca Chica hacia el Este no hay una sola cama con los requisitos que demanda un enfermo mental”, advirtió, al tiempo que llamó a construir más centros especializados e incluir los medicamentos dentro del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Monseñor calificó la situación como una “urgencia” y afirmó que la Pastoral ha declarado la salud mental como “opción fundamental” dentro de su agenda pastoral.

“Si no ponemos cartas en el asunto, si no nos ponemos de acuerdo y no apoyamos esto, después no vamos a poder”, concluyó.

Cientos participan en caminata por la salud mental

La actividad congregó a cientos de personas vestidas con polos blancos con el logo de la Pastoral y el mensaje “Un paso por la salud mental” en la parte posterior.

Durante la jornada, los participantes escucharon las palabras de Sor Trinidad Ayala Adames y de otros profesionales de la medicina, quienes ofrecieron mensajes de orientación, empatía y esperanza.

En uno de los laterales, un grupo de jóvenes del Programa de Salud Mental DAEM portaba un cartel con la frase “Dios amando al enfermo”, en representación de la Diócesis de San Pedro de Macorís.

Como parte de la dinámica, la Pastoral, junto al equipo de animación, organizó una sesión de zumba, donde los presentes se pusieron de pie y participaron activamente bajo una gran carpa.